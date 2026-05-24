بعد فشل مفاوضات الدمج.. استقالة جماعية لمجلس إدارة الإسماعيلي |تفاصيل

أعلن أحمد جلال الناقد الرياضي عن تقدم مجلس ادارة الاسماعيلي بالاستقالة.

وكتب عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" مجلس الإسماعيلي يقدم استقالة جماعية، إلى وزير الشباب والرياضة، بعد فشل مفاوضات الدمج"

ومنح جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللجنة المعينة لإدارة النادى الاسماعيلى مهلة حتى نهاية عيد الأضحى لتقديم خطة ورؤية واضحة للنهوض بالنادي.

وكشف مصدر مسئول في تصريحات خاصة لصدي البلد، تفاصيل الجلسة المنعقدة مع وزير الشباب والرياضة حيث شهدت الجلسة بين وزير الشباب والرياضة ولجنة الاسماعيلي، عتاباً من جوهر نبيل لمسئولي اللجنة على إستنزاف كل الفرص التى منحتها الوزارة للنهوض بالإسماعيلي.

وأكد جوهر نبيل، أن اللجنة المعينة في الإسماعيلي هي سبب وصول الفريق إلي الهبوط مشيرا إلي إرسال الوزارة حلولا كثيرة لانتشال الدراويش من كبوته.

ورفض وزير الشباب والرياضة التدخل لإلغاء هبوط الإسماعيلي.

وهدد جوهر نبيل، مسئولى الإسماعيلى باتخاذ قراراً بإقالة اللجنة المعينة في حال عدم تقديم خطة النهوض بالدراويش.