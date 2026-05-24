للعام الثاني على التوالي.. مبابي يحصد لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2025-2026

حصد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، لقب هداف الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 برصيد 25 هدفًا.

وأنهى فريق ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني للموسم الحالي أمس/السبت/ بالفوز على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدفين، وأحرز مبابي هدف ريال مدريد الثالث في المباراة.

ومع تبقي مباراة واحدة على نهاية الدوري الإسباني تُقام اليوم/الأحد/ بين فياريال وأتليتكو مدريد، فقد نجح مبابي في تأمين لقب هداف الدوري برصيد 25 هدفًا، أكثر بهدفين من فيدات موريكي لاعب مايوركا الذي حل في المركز الثاني لكن فريقه هبط لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وحل أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا في المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفًا.

وإجمالاً خلال الموسم الحالي، نجح مبابي في تسجيل 42 هدفًا في 44 مباراة، لصالح فريقه كما نجح في صناعة 3 تمريرات حاسمة متصدرًا قائمة هدافي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وللعام الثاني على التوالي، يتصدر اللاعب الفرنسي قائمة هدافي الدوري، ففي الموسم الماضي، سجل 31 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني، بينما أحرز هذا الموسم 25 هدفًا في 31 مباراة.