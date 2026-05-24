موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا للناشئين

يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مع نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها منتخب مصر لمواصلة مشواره الناجح بالبطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى خلف منتخب المغرب، فيما صعد منتخب كوت ديفوار بعدما تصدر المجموعة الثانية.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري، بعد وصولهما إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ويأمل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف في تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، خاصة في ظل المستوى القوي الذي ظهر به الفريق خلال مشواره في البطولة حتى الآن.