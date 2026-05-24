رئيس التحرير
طه جبريل
رغم التتويج بالدوري .. "معتمد جمال" البطل الذي لم يحصل على الأمان بعد داخل الزمالك !

في كرة القدم عادة ما تمنح البطولات أصحابها سلطة البقاء لكن داخل الزمالك يبدو أن المعادلة مختلفة تمامًا .. فبعد موسم استثنائي انتهى بتتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري الممتاز وسط ظروف معقدة وأزمات متلاحقة لا يزال مستقبل معتمد جمال الرجل الذي قاد الزمالك إلى منصة التتويج معلقًا دون حسم رسمي حتى الآن في مشهد يكشف حجم الصراع الخفي داخل أروقة القلعة البيضاء بين منطق الاستقرار وإغراء التغيير.

المفارقة الأكبر أن المدرب معتمد جمال الذي نجح في إعادة الزمالك إلى القمة لم يحصل حتى اللحظة على ضمانة واضحة باستمراره بينما تتواصل النقاشات والاجتماعات داخل النادي حول شكل المرحلة المقبلة وكأن لقب الدوري وحده لم يكن كافيًا لإغلاق ملف الجدل.

بطل الدوري.. لكن بلا عقد جديد

مصادر داخل الزمالك أكدت أن إدارة النادي لم تُبلغ معتمد جمال بأي قرار رسمي حتى الآن سواء بالاستمرار أو الرحيل رغم انتهاء الموسم وتتويج الفريق بالدوري.

المدرب يواصل عمله بشكل طبيعي داخل النادي ويتابع ترتيبات الموسم الجديد وبرنامج الإعداد المقرر انطلاقه مطلع يوليو في وقت تبدو فيه الصورة ضبابية بشكل كامل فيما يتعلق بمستقبله.

معتمد جمال.. الرجل الذي أعاد الهدوء

بعيدا عن لغة الأرقام فقط نجح معتمد جمال خلال الفترة الماضية في تحقيق ما كان يبدو مستحيلًا داخل الزمالك من خلال إعادة الاستقرار فالزمالك دخل الموسم وسط أزمات مالية وإدارية وضغوط جماهيرية إضافة إلى خيبة خسارة الكونفدرالية لكن المدرب استطاع بهدوء أن يعيد التوازن لغرفة الملابس ويخلق حالة من الالتزام الفني والذهني انعكست بشكل واضح على النتائج.

الزمالك لم يفز بالدوري فقط بل بدا أكثر استقرارًا وانضباطًا مقارنة بفترات سابقة شهدت تغييرات مستمرة في الأجهزة الفنية.

ولهذا السبب بدأت أصوات كثيرة داخل النادي وخارجه تطالب بالإبقاء على المدرب وعدم تكرار دوامة التغيير.

شوبير يفتح النار: لا تكرروا خطأ الأهلي

الإعلامي أحمد شوبير كان من أبرز الداعمين لفكرة استمرار معتمد جمال حيث وجه رسالة واضحة إلى مسؤولي الزمالك مطالبًا بالحفاظ على الاستقرار الفني.

شوبير اعتبر أن أي متابع بعقلانية سيدرك أهمية استمرار المدرب محذرًا من تكرار ما حدث داخل الأهلي عندما رحل عماد النحاس رغم نجاحه.

رسالة شوبير حملت معنى أعمق من مجرد دعم مدرب إذ سلطت الضوء على واحدة من أكبر أزمات الكرة المصريةهى الاندفاع نحو التغيير حتى بعد النجاح.

وأكد شوبير أن ما يقدمه معتمد جمال كافٍ لمنحه الثقة الكاملة بل وطالب بتحسين عقده المالي مشيرًا إلى أن راتبه الحالي أقل من العديد من مدربي الدوري رغم نجاحاته.

ممدوح عباس يدخل المشهد

ومع تصاعد الجدل دخل اسم ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزمالك بقوة إلى الملف كشف الإعلامي هاني حتحوت أن عباس أوصى باستمرار معتمد جمال انطلاقًا من قناعته الكاملة بما قدمه المدرب مع الفريق.

لكن الملف يبدو أكثر تعقيدًا من مجرد قرار فني خاصة في ظل وجود تداخلات إدارية متعددة داخل النادي وصراع غير معلن حول شكل إدارة الكرة خلال المرحلة المقبلة.

أزمة جون إدوارد.. والخلافات المكتومة

التقارير الأخيرة كشفت أيضًا عن وجود توتر في العلاقة بين ممدوح عباس وجون إدوارد المدير الرياضي وهو ما قد يلقي بظلاله على ملف المدير الفني.

وبحسب ما تردد فإن الأزمة تعود إلى قيام عباس بدفع مستحقات بعض اللاعبين قبل أن يتولى جون إدوارد إعادة توزيع الأموال داخل الفريق وهو ما تسبب في حالة غضب لدى الرئيس الشرفي للنادي.

ورغم أن الأزمة تبدو إدارية في ظاهرها فإنها تعكس حالة التداخل في مراكز القرار داخل الزمالك وهو ما يجعل ملف معتمد جمال جزءًا من صورة أكبر تتعلق بمن يدير كرة القدم فعليًا داخل النادي.

لماذا لم يُحسم القرار حتى الآن؟

رغم الدعم الكبير لمعتمد جمال فإن إدارة الزمالك تبدو مترددة في إعلان القرار النهائي وأكدت مصادر متعددة أن ملف المدير الفني لا يزال قيد الدراسة وأن الإدارة تدرس أكثر من سيناريو قبل اتخاذ القرار النهائي.

هذا التردد قد يرتبط بعدة عوامل منها الرغبة في تقييم الموسم بشكل كامل ودراسة أسماء مدربين آخرين مطروحين وانتظار حسم بعض الملفات الإدارية داخل قطاع الكرة ومحاولة تحديد شكل المشروع الفني للموسم المقبل.

لكن في المقابل يرى كثيرون أن التأخير في حسم الملف قد يضر بحالة الاستقرار التي بدأ الفريق في استعادتها.

