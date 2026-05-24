أحمد شوبير: استمرار معتمد جمال ضرورة داخل الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية لفريق الزمالك أصبح أمرًا ضروريًا في ظل النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر راديو “أون سبورت”، إن أي شخص يتابع المشهد داخل الزمالك بعقلانية سيدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار الفني والإبقاء على معتمد جمال، بعد النجاح الواضح الذي حققه مع الفريق.

ووجه شوبير رسالة مباشرة إلى مسؤولي الزمالك، مطالبًا بعدم التسرع في اتخاذ القرارات الفنية، محذرًا من تكرار السيناريو الذي حدث داخل الأهلي عندما رحل عماد النحاس رغم نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الاستقرار يمثل العنصر الأهم في بناء فريق قادر على المنافسة وحصد البطولات.

كما أعرب شوبير عن استغرابه من طرح ملف مستقبل معتمد جمال للنقاش داخل النادي في الوقت الحالي، معتبرًا أن ما يقدمه المدرب مع الزمالك كافٍ لمنحه الثقة والدعم الكامل، خاصة بعد نجاحه في خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق وغرفة الملابس.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إعلان استمرار معتمد جمال بشكل رسمي، مع تعديل راتبه بما يتناسب مع حجم ما يقدمه، مشيرًا إلى أن راتبه الحالي أقل من العديد من مدربي الدوري المصري الممتاز رغم النتائج المميزة التي حققها مع الزمالك.