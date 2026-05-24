أحمد شوبير: الأهلي يسابق الزمن لتجديد عقود لاعبيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة الأهلي تواصل تحركاتها المكثفة من أجل إنهاء ملف تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، وعلى رأسهم حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، وذلك ضمن خطة النادي للحفاظ على الاستقرار قبل انطلاق الموسم المقبل.

وأشار شوبير إلى أن مسؤولي الأهلي يعقدون جلسات مستمرة مع اللاعبين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد، في ظل رغبة الإدارة في غلق هذا الملف مبكرًا لضمان تركيز الفريق خلال المرحلة القادمة.

ونفى شوبير ما تردد مؤخرًا حول مطالبة حسين الشحات بالحصول على أرقام مالية مبالغ فيها، مؤكدًا أن اللاعب لا يبحث سوى عن التقدير المناسب لمسيرته وعطائه داخل الفريق، دون الدخول في مقارنات مع أي لاعب آخر.

وأكد في ختام تصريحاته أن الأهلي يعمل حاليًا على ترتيب جميع ملفات التجديدات والتعاقدات الجديدة، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة للمنافسة بقوة في الموسم الجديد.



