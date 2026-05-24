عروض تم تأجيلها لنهاية الموسم .. بارادو الجزائري: الأهلي مهتم بضم محمد الأمين رمضاوي

قال مراد بونفوف، المتحدث الرسمي لنادي بارادو الجزائري، إن النادي الأهلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب محمد الأمين رمضاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأوضح “بونفوف”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بعض العروض تم تأجيلها لنهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك عدة عروض من أندية أخرى بجانب النادي الأهلي.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي بارادو، أن محمد الأمين رمضاوي يعد أحد أبرز لاعبي الفريق، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير له مع النادي الجزائري، في ظل العروض المقدمة له.

واختتم بونفوف تصريحاته بالتأكيد على أن هناك أيضًا لاعبين آخرين في صفوف الفريق تلقوا عروضًا مختلفة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي الأهلي يعد من الأندية الكبرى في القارة الأفريقية، ويتعامل دائمًا باحترافية في ملف التعاقدات.