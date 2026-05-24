أحمد غانم سلطان: جماهير الأهلي تختفي عند الهزيمة.. وتفويت بلحاج للزمالك «هجص»

تحدّث أحمد غانم سلطان نجم الكرة المصرية السابق، عن تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة عشر في تاريخه.



وقال غانم سلطان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: قلت سابقًا إن الزمالك سيتوج بالدوري المصري والأهلي سينهي الدوري في المركز الثالث، والزمالك منافس على الدوري اياً كان حالته.

وأضاف: الحديث عن تفويت ركلة جزاء بلحاج أي كلام، والمسافة بينه وبين محمد عواد كبيرة، وأي حد يقول إن الكرة ليست فلوس لا يفهم شيئاً.



وتابع: الجماهير عملت إعجاز وإنجاز لنادي الزمالك، وجماهير الزمالك أدت دروس للانتماء.



وواصل: فيه جماهير تانية بتشجع أنديتهم عشان بتكسب زي الأهلي لكن بعد الخسارة مش بنشوفهم.