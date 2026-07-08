أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و110 شهداء، و173 ألفا و599 مصابا، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، و17 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1084 شهيدا، والإصابات إلى 3 آلاف و491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا.

وأكدت المصادر أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.