نصر إبراهيم: أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك.. والفوز بالدوري تعويض عن خسارة الكونفدرالية

أكد نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك استحق التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم عن جدارة واستحقاق بعد الظروف الصعبة المحيطة بالفريق والجهاز الفني.



قال نصر إبراهيم نجم الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق، إنه يتمنى استمرار معتمد جمال مع نادي الزمالك في الموسم المقبل بمنصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف نصر إبراهيم أن تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز جاء خير تعويض للجماهير البيضاء بعد خسارة لقب الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على العودة بقوة خلال الموسم المقبل وتحقيق البطولات.

استعداد مبكر للموسم الجديد

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع برنامج إعداد قوي يتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال فترة الإعداد بشكل مثالي من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، بعد النجاح في استعادة لقب الدوري وإسعاد جماهير القلعة البيضاء