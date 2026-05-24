ثروت سويلم: الزمالك أول نادٍ نجح في تطبيق نموذج المدير الرياضي

أشاد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، بتجربة الزمالك الإدارية، مؤكدًا أن النادي يُعد أول من نجح في تطبيق نموذج المدير الرياضي بشكل مميز داخل الكرة المصرية.

وأوضح «سويلم» في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أنه رفض الحديث سابقًا عن أزمة تذاكر مباراة الزمالك وسيراميكا خوفًا من تحريف تصريحاته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أغلب المصريين تمنوا تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية.

وأشار إلى أن علاقته بالنائب أحمد دياب قوية للغاية، مؤكدًا أن أعضاء رابطة الأندية يحققون نجاحات كبيرة غير معلن عنها، كما أثنى على طه عزت، واصفًا إياه بالمجتهد والشاطر، مؤكدًا أنه يعمل بحرية كاملة دون أي ضغوط داخل الرابطة.