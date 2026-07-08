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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي بالصواريخ والمسيرات

البحرين
البحرين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ‏قوة دفاع البحرين، قالت إن إيران تواصل نهجها العدائي بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في المملكة.


وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الهجمات الإيرانية، وأن جميع الأسلحة والوحدات في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد لحماية المملكة.

وأدانت مصر بأشد العبارات استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيداً غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددة دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار.

كما أعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولتي الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وجددت مصر موقفها بأنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة على دول الخليج العربي الشقيقة التي يعد أمنها واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها ، ومن ثم لا يمكن التسامح معها.


 

القاهرة الإخبارية قوة دفاع البحرين البحرين إيران

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