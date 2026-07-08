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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمبن التعاون الخليجي :الهجمات الإيرانية على الكويت و البحرين اعتداء سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلدين

أمبن التعاون الخليجي :الهجمات الإيرانية على الكويت و البحرين اعتداء سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلدين
أمبن التعاون الخليجي :الهجمات الإيرانية على الكويت و البحرين اعتداء سافر وانتهاك صارخ لسيادة البلدين

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، و استنكر بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تؤكد على استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وأشار أمين التعاون الخليحي في بيان ، اليوم الأربعاء ، وفقا للأمانة العامة للمجلس ،إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد على تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي هجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين مخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة

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