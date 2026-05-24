مُعلّق رياضي: جمهور الزمالك يستحق فيلماً سينمائياً يُوثّق وفاءه

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي سعادته الكبيرة بحضور مباراة الزمالك وسيراميكا من داخل الملعب، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدّمه لاعبو الزمالك خلال اللقاء، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشخصية البطل ونجح في تقديم مباراة كبيرة تليق بحجم تحقيق لقب الدوري.



وأشار «الطيب» عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل إلى أن الزمالك تعرّض طوال الموسم للعديد من الأخطاء التحكيمية، إلا أن الفريق تمكن من تجاوز كل الصعوبات والتركيز داخل الملعب حتى نجح في حصد بطولة الدوري، في مشهد يعكس قوة وإصرار اللاعبين والجهاز الفني.



وأشاد المُعلّق الرياضي بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه يستحق الاستمرار مع الزمالك خلال الموسم المقبل بعد النجاح الذي حققه مع الفريق، موضحًا أن معتمد جمال اكتسب خبرات كبيرة من مسيرته الكروية الطويلة، كما أن الإصابات ظلمته كثيرًا خلال مشواره كلاعب.



وأضاف “الطيب” أن معتمد جمال قدّم شهادة نجاح حقيقية مع الزمالك رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مُشيدًا كذلك بما قدّمه حسام عبد المجيد بعد ظهوره بمستوى استثنائي طوال الموسم، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه جون إدوارد المدير الرياضي في النجاحات التي حققها الزمالك هذا الموسم.