مصرع مجهول وإصابة آخرين في انقلاب دراجة نارية بطريق أبو نبهان بالدقهلية

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه بينما أصيب آخران إصابات بالغة، إثر انقلاب دراجة نارية على طريق أبو نبهان بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق أبو نبهان بميت غمر.

وانتقل ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد السادس من العمر.



وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة: محمد محمود حسن أحمد، 19 عامًا، مقيم بميت أشنا – مركز أجا، باشتباه نزيف بالمخ، وناصر إبراهيم محمد شقوير، 20 عامًا، مقيم بميت دمسيس – مركز أجا، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، وكسور متعددة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.