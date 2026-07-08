الدقهلية.. التحفظ على 600 كيلو أسماك ودجاج وعينات لحوم غير صالحة

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور حامد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضروره تكثيف الحملات على محلات الجزارين وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة.

وتابع الدكتور أحمد السباعي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، قيام حملة، برئاسة الدكتورة حنان أبو العطا مدير عام الصحة والمجازر، وعضوية الدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور خالد عنبر طبيب أول التفتيش على اللحوم بالمديرية، ومشاركة الدكتور حسام الدمراوى هيئة سلامه الغذاء، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين شرق الدلتا.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر أسماك ودجاج ومجزءات ومصنعات دجاج ولحوم، متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي وزن 600 كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.