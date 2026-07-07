بالأسلحةالبيضاء.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وذلك بجوار التأمين الصحي منطقة المنزلة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجره مع آخرين لخلافات بينهم، استخدمت فيها سكين ومطواة مما أدى إلى إصابة أربعة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة،

وتبين إصابة كل من حسن مسعد برقوق. 42عاما جرح قطعي بالذراع الأيمن ومحمد السيد وهبه 39 عاما . جرح قطعي بالرقبة والأنف والرأس.

وأصيبت ياسمين محمود محمود 40 عاما بجرح قطعي باليد اليمنى والذقن ويوسف محمد محمد 16 عاما جرح قطعي بالوجه والرأس من الخلف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

