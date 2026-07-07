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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. تدخل جراحي لإنقاذ مصاب بكسر مضاعف بالجمجمة وتجمع دموي بالمخ في مستشفى أجا

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح فريق طبي بمستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء تدخل جراحي عاجل لمريض تعرض لإصابات خطيرة بالمخ والجمجمة إثر حادث طريق.

وأكد  الدكتور حمودة عيد الجزار أن التعامل السريع مع حالات الحوادث والإصابات الحرجة يمثل أولوية داخل مستشفيات المحافظة، مشيرًا إلى أن رفع جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات، ودعم التخصصات الجراحية الدقيقة، يسهمان في سرعة تقديم التدخل الطبي المناسب للحالات الحرجة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض وصل إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث طريق، وبإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين إصابته بكسر مضاعف في عظام الجمجمة، مصحوب بتجمع دموي داخل أنسجة المخ أدى إلى تدهور شديد في درجة الوعي، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في تفريغ التجمع الدموي، وإجراء توسيع للجمجمة مع ترقيع أغشية المخ، للحد من تأثير الإصابة والضغط الناتج عن التجمع الدموي، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة تطورات الحالة.

وضم الفريق الطبي المشارك في الجراحة الدكتور حسام الغريب أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمد سمير أخصائي التخدير، بمشاركة إيمان من فريق تمريض العمليات.

وأكد الدكتور حموده عيد الجزار استمرار دعم الخدمات الجراحية التخصصية ورفع كفاءة أقسام الطوارئ والعمليات بمستشفيات المحافظة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى أجا المركزي وسرعة التعامل مع الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

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