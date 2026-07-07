محافظ الدقهلية يتابع أعمال التطوير بشوارع قرية "نشا"

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة الطرق والممرات بقرية نشا، التابعة لمركز نبروه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمستوى الحضاري بالقرى وتعظيم المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية.

واشاد المحافظ روح المبادرة التي تحلى بها أهالي القرية، مشيدا بأعمال التطوير التي تجري بالقرية وتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع، مؤكداً أن هذه المشاركة بأنها أسلوب حياة يميز أبناء الدقهلية الذين يبادرون بالمشاركة في العمل العام، ومشيرا إلى أن دعم المجتمع المحلي للجهود التنفيذية يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير جميع أوجه الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات وتدعم مختلف المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى مشاركة الدولة في إقامة وتنفيذ وتطوير الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظ

و كشفت الدكتورة رحاب المزين، رئيس مركز ومدينة نبروه، أن الأعمال شملت تمهيد وتركيب بلاط الإنترلوك بمحيط مسجد الإيمان بقرية نشا بالجهود الذاتية لأبناء القرية، بإشراف هندسي من الوحدة المحلية، مؤكدة أن رئاسة المركز تقدم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لتشجيع مثل هذه المبادرات، وتعميم التجربة على القرى المجاورة.