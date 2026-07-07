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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ابتعاد سنوات.. إلهام شاهين تعيش حالة نشاط سينمائي

الهام شاهين
الهام شاهين
أحمد البهى

تعيش الفنانة إلهام شاهين، حالة من النشاط السينمائي، وذلك بعد غياب سنوات عن السينما، منذ أن قدمت فيلم حظر تجول. 

الحافي: 

من أول الأعمال المقرر أن تعود بها الفنانة إلهام شاهين، للسينما هو فيلم الحافي. 

الفيلم يضم عددا كبيرا من النجوم، منهم الهام شاهين، أميرة فتحي، عمرو عبد الجليل، بالإضافة كل من رانيا فريد شوقي وخالد الصاوي وعلاء مرسي وصلاح عبد الله. 

فيلم الحافي من تأليف محمد الغيطي، وتدور احداثه في اطار إجتماعي، حيث يناقش عدد من القضايا المهمة، ومنها محاربة الجدل والشعوذة.

كما يرصد الفيلم الشكل الجديد الذي أصبح يروج له عدد من الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم. 

حين يكتب الحب: 

كما تعاقدت الهام شاهين، علي المشاركة في بطولة فيلم" حين يكتب الحب". 

يشارك في بطولة فيلم "حين يكتب الحب" عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد الفيشاوي ومعتصم النهار وجميلة عوض وشيري عادل ومحسن بن منصور وسارة بركة وإلهام صفي الدين وشريف حافظ وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "حين يكتب الحب" من تأليف سجى محمد الخليفات وإنتاج نايف عبد الله ومن إخراج محمد هانى، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

الهام شاهين الحافي حين يكتب الحب

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