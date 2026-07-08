محافظ الدقهلية يشيد بأداء المنتخب الوطني التاريخي خلال مشواره ببطولة كأس العالم

أشاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالأداء المتميز لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم، لاعبين، وجهازا فنيا وإداريا، خلال مشواره ببطولة كأس العالم والوصول لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ 16، مشيداً بالمستوى الرفيع والمشرف الذي قدموه في هذا المحفل العالمي الكبير.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه العميق بالروح الوطنية الصادقة التي تحلى بها اللاعبون، مؤكداً أن هذا العطاء الكبير يمثل نموذجاً ملهمًا في التحدي والعزيمة، ويجسد قدرة أبناء مصر على المنافسة بشرف واقتدار في المحافل الدولية، والصمود أمام أقوى المنتخبات العالمية، وذلك بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى الرياضة المصرية اهتماماً غير مسبوق.

ودعا المحافظ المولى عز وجل أن يوفق المنتخب الوطني في استحقاقاته المقبلة، وأن يكلل مساعيه بمزيد من التألق والنجاح، ليواصل كتابة تاريخه المشرف ورفع راية مصر عالية خفاقة في سماء كرة القدم العالمية.