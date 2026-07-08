لن نستسلم.. قاليباف يتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم

اتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بانتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم.

استشهد بالهجمات الأمريكية على إيران، وتجديد العقوبات النفطية، والتهديدات بشن المزيد من الضربات، وانتهاكات "التسويات" الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال قاليباف في منشور على موقع اكس: "انتهى عهد الترهيب والابتزاز. لن نستسلم".

شنّ الجيش الأمريكي موجة من الضربات على إيران يوم الثلاثاء، وألغى ترخيصاً يسمح للبلاد ببيع النفط بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز، مما زاد الضغط على وقف إطلاق النار الهش أصلاً.