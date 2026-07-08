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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف الناتو

اليابان تدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف الناتو
اليابان تدعو إلى تعزيز التعاون مع حلف الناتو
أ ش أ

 دعت الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركائه الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة الحلف في العاصمة التركية (أنقرة).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن قائمة المشاركين في الاجتماع شملت السكرتير العام لحلف الناتو مارك روته والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج ووزراء من أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي.

وأعرب روته عن أمله في إقامة علاقات أعمق مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك للتصدي بشكل فعال للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

من جانبه، قال موتيجي إن أمن منطقتي الأوروبي - الأطلسي والمحيطين الهندي والهادئ لا يتجزأ، وذلك يتضح من التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية في أوكرانيا.. بدوره، قال كويزومي إنه لم يعد بإمكان أي دولة الدفاع عن نفسها بشكل كامل بمفردها، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التعاون مع التحالف أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وأشارت الشبكة إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على توسيع التعاون بين حلف الناتو والشركاء الأربعة في مجالات مثل صناعة الدفاع والأمن السيبراني.

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