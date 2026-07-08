قطر تؤكد التزامها بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت دولة قطر التزامها بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرامية إلى تعزيز تنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

و أعرب سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في بيان دولة قطر ،أمام الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة بمقر المنظمة في مدينة لاهاي،عن قلق بلاده إزاء استمرار المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تشكله من مخاطر على المدنيين واستقرار المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، جدد القحطاني التأكيد على أهمية التعامل الجاد مع أي ادعاءات تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون الدولي.

كما جدد سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تأكيد بلاده بأن الحوار والتسوية السلمية للنزاعات يظلان السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب عن قلق دولة قطر إزاء استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما نجم عنها من مخاطر إنسانية وأمنية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار بين الأطراف ذات الصلة، مع الالتزام بالقانون الدولي وضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ذريعة.