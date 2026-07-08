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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير عام ايسيسكو: مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان يبرز المساهمة الكبيرة للإمام البخاري

مدير عام ايسيسكو: مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان يبرز المساهمة الكبيرة للإمام البخاري
مدير عام ايسيسكو: مركز الحضارة الإسلامية بأوزبكستان يبرز المساهمة الكبيرة للإمام البخاري
أ ش أ

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم المالك أهمية دور مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان في إبراز التراث الحضاري للامام البخاري والامام الترمذي والامام الماتريدي مما يجعل اسهاماتهم أساسا هاما للتنمية الذي يبني المستقبل .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم خلال المنتدي الإسلامي الدولي الأول لاطلاق كتاب " صحيح البخاري... كتاب للأمة" وذلك في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند.

وقال إن الامام البخاري يعد إماما فذا جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد صحيح البخاري أصح كتاب في جمع السنة وتعتمد عليه الأمة الإسلامية مشيرا الي مشاركة ٦٠٠ باحث في دراسة وبحث الامام البخاري مما يعكس مكانته العالمية ، وقد تم اختيار ٣٦ بحثا متخصصا عن الإمام البخاري الذين شاركوا في كتاب مكون من ٨٠٠ صفحة عنه .

وأوضح ان الكتاب شمل استخلاص البحوث عن الامام البخاري وحياته ومنهجه واسهاماته الحضارية مؤكدا علي أهمية كتاب صحيح البخاري الذي كتبه الامام البخاري أعظم أئمة الاسلام الذي عمل علي تصحيح المفاهيم عن الدين الإسلامي.

ولفت الي ان مدينة سمرقند سوف تستضيف غدا / الخميس / مؤتمرا متخصصا عن الامام البخاري لدراسة اسهاماته في مشهد علمي يعكس مكانة حضارة أوزبكستان مؤكدا ان هذا المؤتمر يعد محطة علمية عن الامام البخاري .

المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور سالم المالك مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان إبراز التراث الحضاري للامام البخاري الامام الترمذي الامام الماتريدي المنتدي الإسلامي الدولي

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