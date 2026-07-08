تراجع معظم أسواق آسيا مع استمرار ضغوط أسهم الذكاء الاصطناعي وارتفاع النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الآسيوية، اليوم / الأربعاء /، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب موجة البيع التي استهدفت أسهم أشباه الموصلات هذا الأسبوع بسبب المخاوف من ارتفاع التقييمات، بينما زادت أسعار النفط المرتفعة والتوترات الجيوسياسية من حالة العزوف عن المخاطرة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أسعار النفط ظلت عند مستويات مرتفعة بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران وشددت العقوبات على صادراتها النفطية عقب الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في مضيق هرمز.

وأغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت الامريكية على تراجع خلال الجلسة السابقة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.4%، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1% خلال التداولات الآسيوية.

وجاء هذا التعافي الحذر بعدما دفعت نتائج شركة سامسونج إلكترونيكس القوية إلى موجة بيع واسعة في شركات سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي في آسيا، يوم أمس الثلاثاء، مع تشكيك المستثمرين في قدرة الأرباح المستقبلية على تبرير الارتفاع الكبير في تقييمات شركات أشباه الموصلات.

واستعادت أسهم التكنولوجيا جزءًا من خسائرها بعد موجة البيع، إلا أن المستثمرين أصبحوا أكثر تركيزًا على التمييز بين الشركات القادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، وتلك التي تجاوزت تقييماتها أساسياتها المالية.

وقال محللون اقتصاديون في مذكرة إن الذكاء الاصطناعي سيظل الموضوع الاستثماري الأبرز خلال النصف الثاني من عام 2026، لكن عمليات الشراء ستصبح أكثر انتقائية مع زيادة تركيز المستثمرين على نمو الأرباح مقارنة بالتقييمات المرتفعة بعد الصعود القوي الذي شهده القطاع خلال النصف الأول من العام.

وفي كوريا الجنوبية، تعافت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد أن قادت موجة البيع الإقليمية امس الثلاثاء، إذ قفز سهم إس كيه هاينكس بنسبة 5.1%، وارتفع سهم إل جي إينوتيك بنسبة 2.1%، بينما صعد سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 0.5%.

ورغم ذلك، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9%، مواصلًا انخفاضه بعد أن سجل مكاسب تجاوزت 100% خلال النصف الأول من العام.

وامتدت عمليات الشراء الانتقائية إلى شركات الذكاء الاصطناعي في تايوان، حيث ارتفع سهم هون هاي بريسيجن إندستري بنسبة 0.4%، بينما استقر سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات دون تغير يذكر بعد انخفاضه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، ليتعافى مؤشر تايوان المرجح بالتكنولوجيا بنسبة 0.2%.

وفي اليابان، استعادت شركات توريد التكنولوجيا جزءًا من خسائرها، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع بنسبة 4.3%، وصعد سهم تي دي كيه بنحو 2%، في حين تراجع سهم سوني بنسبة 0.5%. وانخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.6%، بينما تراجع مؤشر توبيكس بنسبة 0.3%.

وخارج قطاع التكنولوجيا، تابع المستثمرون سلسلة من بيانات التضخم الإقليمية قبل عدد من قرارات السياسة النقدية المهمة.

وأظهرت بيانات التضخم في تايلاند وتايوان والفلبين تراجعًا عامًا في معدلات التضخم الرئيسية، إلا أن بنك مايبانك أشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في الفلبين يعزز توقعاته بقيام البنك المركزي الفلبيني برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 27 أغسطس.

وفي الصين، استقرت الأسهم إلى حد كبير قبل صدور بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الخميس، إذ تراجع مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.04%، بينما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.2%.

كما صعد مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.1% مستفيدًا من تعافي أسهم التكنولوجيا الإقليمية.

وفي أماكن أخرى، انخفض مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1.3%، بعدما حذرت سارة هانتر، مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، من أن صدمات العرض العالمية المتكررة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية، تعزز الحاجة إلى إبقاء توقعات التضخم مستقرة.

وفي المقابل، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، بينما تراجع مؤشر إن زد إكس 50 النيوزيلندي بنسبة 0.6%.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى محضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو، وبيانات التضخم الصينية لشهر يونيو، وقرار أسعار الفائدة لبنك نيجارا الماليزي، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة العالمية.