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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: 1285 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بميت دمسيس

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية ميت دمسيس بمركز أجا، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1285 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ، استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 6,7 يوليو الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الجزار، إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1285 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 9 عيادات، أجرت الكشف على 151 باطنة، 134 أطفال، جراحة 53، أسنان 35، رمد 97، نسا وتنمية الأسرة 73، جلدية 162، عظام 146.

كما قامت القافلة بإجراء 80 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 116، وفحص معمل الدم والطفيليات لـ238، كما عقدت 27 ندوة تثقيفية استفاد منها 320 مترددا، وتحويل حالة للعلاج بالمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، وخلع أسنان لـ 8 أشخاص.

الدقهليه محافظه طبيه قافله

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