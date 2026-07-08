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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفاع سارة خليفة يطلب إعادة المرافعة عن جميع المتهمين بعد تقرير اللجنة الثلاثية

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

تقدم دفاع المتهمة سارة خليفة، بطلب إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، لإعادة المرافعة عن جميع المتهمين في القضية، وذلك عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية.

وطلب المحامي حمودة، خلال نظر القضية، إعادة مرافعة الدفاع عن جميع المتهمين بعد انتهاء ممثل النيابة العامة من مرافعته، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض أوجه الدفاع في ضوء ما تضمنه تقرير اللجنة الثلاثية المودع في ملف القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى إجراءات نظر القضية، فيما يترقب أطراف الدعوى استكمال جلسات المحاكمة والفصل في الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع وفقًا لما تقرره المحكمة.

وكانت، طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".

وأكد ممثل النيابة العامة أن التقرير الفني المقدم للمحكمة أثبت أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرار وزير الصحة المختص بتنظيم الجداول الخاصة بالمواد المخدرة.

وأضافت النيابة خلال المرافعة: "اتخذنا على عاتقنا بناء الأدلة الفنية في هذه القضية، وقد أثبت التقرير الفني إدانة جميع المتهمين أمام عدالتكم"، مشددة على أن الأدلة الفنية والمعملية جاءت متسقة مع أوراق الدعوى والتحقيقات.

 كما طلبت النيابة رفض الدفع المقدم من هيئة الدفاع بشأن عدم اعتبار المواد المضبوطة مواد مخدرة، مؤكدة أن التقارير الفنية حسمت طبيعة المضبوطات وأثبتت خضوعها للتجريم القانوني.


 

سارة خليفة المتهمة سارة خليفة القاهرة الجديدة

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