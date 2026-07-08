ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران| تفاصيل

قال مهران عيسى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد قبيل انطلاق الجلسة الرئيسية لقمة حلف الناتو، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع طهران انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في مواصلة المفاوضات، مع ترك الباب مفتوحاً أمام استمرارها عبر مبعوثيه إذا أبدت إيران استعداداً لذلك.

وأوضح عيسى أن ترامب وجه انتقادات حادة لإسبانيا بسبب رفضها رفع الإنفاق الدفاعي إلى المستوى الذي تطالب به واشنطن، في وقت أبدت فيه غالبية دول الحلف موافقتها على زيادة الإنفاق العسكري، ما جعل هذه القضية محوراً رئيسياً في القمة.

وأشار إلى أن الجلسة المرتقبة ستناقش مستقبل الحلف في ظل الخلافات القائمة، وعلى رأسها تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي، وسط أجواء متوترة تعكسها تصريحات ترامب، الذي اعتبر أن بعض حلفاء الناتو لم يقدموا الدعم المتوقع للولايات المتحدة خلال أزمتها الأخيرة مع إيران.