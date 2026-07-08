أردوغان: حل الدولتين الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه خصص ميزانية إضافية بقيمة 24 مليار دولار لتعزيز القدرات الصاروخية والدفاعية، وأن بلاده تعمل على تعزيز التعاون بين دول الناتو في المجال الدفاعي.



وأضاف الرئيس التركي: نستهدف إنشاء أنظمة متعلقة بالمسيرات داخل الناتو لتعزيز الصناعات الدفاعية، ويجب رفع القيود بين حلفاء الناتو فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.



وتابع أنه يجب تجنب أي قرارات تقوض أمن أوروبا أو دول الناتو، وأشارك ترامب رؤيته نحو السلام بشأن الحرب الأوكرانية.



وأردف: "ندعم تلبية الاحتياجات الأوكرانية عسكريا"، مؤكدا أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.



