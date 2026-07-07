أردوغان: ترامب وعد بتسليم تركيا مقاتلات F-35

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تلقيه وعدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في تسليم تركيا مقاتلات F-35، في خطوة قد تمهد لإنهاء واحدة من أبرز الملفات الخلافية بين أنقرة وواشنطن خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن تحقيق السلام في إيران ووقف التصعيد في قطاع غزة يأتيان في صدارة أولويات السياسة الخارجية التركية.

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده تعمل على المساهمة في بلورة أرضية جديدة للحوار بين إيران والولايات المتحدة، مع توظيف جميع إمكاناتها الدبلوماسية لدعم مساعي السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعلن أردوغان أنه عقد اجتماعًا مع ترامب تناول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ناقش الجانبان سبل التعامل مع الأزمة وتقييم مستجداتها، إلى جانب بحث عدد من الخطوات والقرارات المتعلقة بها.