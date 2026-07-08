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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفي شوقي: ريتشارد الحاج منتج غير تقليديl خاص

مصطفي شوقي
مصطفي شوقي
أحمد البهى

كشف الفنان مصطفي شوقي عن تفاصيل تجديد تعاونه مع المنتج ريتشارد الحاج، في عدد من الاعمال الفنية. 

وقال مصطفي شوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد: ريتشارد الحاج منتج غير تقليدي ولا يفكر بالشكل التقليدي كما هو متبع في سوق الغناء، فهو مبدع وراقي، والفن بالنسبة له جانب توعوي، ويحاول ان يقدم أعمال فنية ذات قيمة.

وكان آخر أعمال مصطفي شوقي مسرحية ابن الاصول. 

مسرحية ابن الأصول تدور أحداثها خلال الحقبة الزمنية الحالية حول شاب يحصل على ميراث كبير من والده ولكن شرط حصوله على هذا الميراث أن يكون من أولاد الأصول.

العرض المسرحي الإستعراضي الغنائي ابن الأصول بطولة النجوم ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، ليلى مراد، يوسف مراد، نور العزيز وهو من تأليف وإخراج مراد منير.

وحظي العرض المسرحي أبن الأصول باحتفاء جماهيري ونقدي خلال فترة عرضه، خاصة وانه يجمع بين الدراما والكوميديا والاستعراض. 

الفنان مصطفي شوقي مصطفي شوقي ريتشارد الحاج

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