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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غاده عبد الرازق: اللي حصل للمنتخب يقوينا ويخلينا نعرف مكانة مصر

غاده عبد الرازق
غاده عبد الرازق
ميرنا محمود

 وجهت الفنانة غاده عبد الرازق رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع  المنتخب المصري،  منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

و  كتب غاده عبدالرازق  عبر حسابها بموقع إنستجرام: مهما كانت الظروف أو القرارات التحكيمية اللي عاندتنا في الملعب أنتم نزلتوا ولعبتوا بروح كل مصرى شريف وحاربتوا لآخر ثانية وده في حد ذاته مكسب وفخر لينا كلنا مصر دايماً ولادة بأبطالها.

وأضافت: واللى حصل ده يقوينا ويخلينا نفهم قد ايه مصر ومنتخبها مكانهم و مستواهم كبير وعظيم فشكرا لمنتخب مصر العظيم  فنيين وقادة ولاعبين وتحيا مصر ام الدنيا.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

غاده عبد الرازق منافسات كأس العالم منتخب مصر لاعبي منتخب مصر

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