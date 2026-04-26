المصرية للمطارات: ندرس إنشاء مبان ركاب جديدة بمطارات العلمين والعاصمة وسفنكس

نورهان خفاجي

كشف الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن أعمال تطوير المطارات تسير وفقا مخطط زمني محدد ومعدل واضح بما يخدم رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

أوضح، خلال لقاء بمقر وزارة الطيران المدني، أنه حاليا يتم دراسة إنشاء مباني جديدة للركاب في مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الدولي، ضمن خطة التوسعة لهذا المطارات، بدلاً من أعمال توسعة على الصالات القائمة.

أشار “النشار” إلى أن دراسة إنشاء مباني جديدة تأتي في ظل الحفاظ على انتظامية التشغيل داخل المباني القائمة دون تعطل للحركة، فضلا عن أنه بدراسة التكلفة المالية المقدرة لتوسعة صالات المطار، لن تكون بفارق كبير عن إنشاء صالة جديدة، لذا من هذا المنطلق، ندرس إنشاء صالات جديدة تخدم الحركة المستقبلية. 

وشهدت المطارات المصرية طفرة نوعية غير مسبوقة في منظومة التراخيص، في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل، حيث تم ترخيص مطار العاصمة الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي، إلى جانب تجديد ترخيص مطار سوهاج الدولي لمدة عامين، عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الحقل الجوي، بما يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

كما شملت جهود التطوير إضافة مطارات سفنكس، أسيوط، والعلمين إلى قائمة المطارات المرخصة خلال عام 2025، فضلًا عن تجديد ترخيص مطار الغردقة الدولي لمدة ثلاث سنوات، وتجديد تراخيص مطاري الأقصر وسفنكس لمدة عامين خلال عام 2026.

وفي سياق متصل، وضمن مسار متكامل لتطوير منظومة العمل، أعلنت الشركة المصرية للمطارات تحقيق إنجاز نوعي جديد، تمثل في الحصول لأول مرة على شهادات نظام الإدارة المتكامل (IMS)، وفقًا للمواصفات الدولية ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وذلك بمقر الشركة وعدد من المطارات التابعة، بما يعكس مستوى متقدمًا من الالتزام المؤسسي بتطبيق معايير الجودة والاستدامة والسلامة المهنية.

ويأتي هذا الاعتماد الدولي تتويجًا لتطبيق منظومة تشغيل موحدة ترتكز على أفضل المعايير العالمية، حيث شمل نطاق التطبيق مطارات أسوان، سفنكس، العلمين، أسيوط، الأقصر، ومرسى مطروح، والتي نجحت في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة الدولية المانحة SGS خلال شهري يناير وفبراير 2026، في تأكيد واضح على كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام بالمعايير الدولية.

وفي إطار تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الأداء، نجحت الشركة في تجديد شهادات الأيزو لعدد من المطارات الحيوية، شملت الغردقة، شرم الشيخ، الإسكندرية، وسوهاج، بما يعزز من استمرارية تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، ويؤكد قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على مستويات أداء متقدمة

