أول تعليق من رضا حجازي بعد اختياره أمينًا للتعليم والبحث العلمي بمستقبل وطن

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، بخالص الشكر والتقدير لقيادات حزب مستقبل وطن ، على ثقتهم في اختياره أمينًا لأمانة التعليم والبحث العلمي بالحزب، مؤكدًا اعتزازه بهذه المسؤولية وسعيه لأن يكون على قدرها.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في أول تعليق له عقب توليه المنصب، أن تطوير منظومة التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي، يتطلب مشاركة مجتمعية حقيقية، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على فتح قنوات تواصل فعّالة بين المواطنين والمسؤولين، بما يسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى حرص الأمانة على الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم جهود تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر.