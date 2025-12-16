قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مباراة نضالية.. حسن المستكاوي يهنئ الأردن بعد التأهل لنهائي العرب

منتخب الأردن
منتخب الأردن
منار نور

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي فوز منتخب الأردن علي منتخب السعودية في بطولة كاس العرب بقطر.

وكتب المستكاوي من خلال حسابه الشخصي اكس :" والمنتخب الأردني في المباراة النهائية لكاس العرب لمواجهة شقيقة المغربي بعد الفوز علي المنتخب السعودي ١/صفر في مباراة نضالية من الفريقين حفلت بالضغط والدفاع والمساحات الضيقة والحذر ايضا . والجهد البدني من لاعبي الفريقين كبير جدا فلا فرصة لالتقاط الأنفاس حتي 
‏مبروك لمنتخب الأردن وهارد لك للمنتخب السعودي.


تتجه أنظار جماهير الكرة العربية إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعدما قدّم المنتخبان مستويات لافتة خلال مشوارهما في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

وحجز منتخب الأردن مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه الصعب والمهم على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، في لقاء نصف النهائي الذي أُقيم على ملعب البيت.

في المقابل، واصل منتخب المغرب عروضه القوية بعدما تخطى منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة، في مواجهة نصف النهائي التي احتضنها ملعب خليفة الدولي.

منتخب الأردن كاس العرب المباراه النهائية

