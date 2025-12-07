تسبب الخرف.. طبيب أعصاب يحذر من عادة ليلية شائعة وخطيرة

أصدر طبيب الأعصاب الدكتور بايبينج تشين تحذيرًا طبيًا عاجلًا بشأن عادة ليلية يمارسها كثيرون دون إدراك خطورتها، مؤكدًا أن النوم أقل من سبع ساعات بشكل مستمر قد يحمل مخاطر فورية وطويلة المدى، أبرزها زيادة احتمالات الإصابة بالخرف.

ورغم أن الجميع يعرف أهمية النوم وتأثير قلته على الشعور بالتعب في اليوم التالي، إلا أن الطبيب أوضح أن المخاطر تتجاوز ذلك بكثير.

أثر قلة النوم

أوضح الدكتور تشين أن مجرد ليلة واحدة من قلة النوم يمكن أن تُضعف قدرات الدماغ بشكل كبير.

وقال إن البقاء مستيقظًا لأكثر من 17 ساعة يجعل رد فعلك وتركيزك وحكمك في مستوى شخص لديه نسبة كحول 0.05% في الدم، وهو الحد القانوني للقيادة في دول عدة، وإذا زادت المدة، فأنت عمليًا تتصرف كما لو كنت في حالة سُكر.

وأكد أن هذا التأثير لا يهدد الشخص فقط، بل قد يشكل خطورة على من يتعامل معهم أيضًا، خصوصًا في الوظائف الحساسة مثل القطاع الطبي.

وتحدث الطبيب عن المخاطر بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن النوم العميق هو المرحلة التي يعمل فيها الجهاز اللمفاوي في الدماغ على التخلص من السموم.

وأضاف خلال النوم العميق، يطرد الدماغ بروتين بيتا أميلويد، وهو نفسه الذي يتراكم في مرض الزهايمر الحرمان المزمن من النوم يعني تراكمًا بطيئًا لهذه البروتينات، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

وحول تأثير النوم على الذاكرة، قال الدكتور بينج إن المعلومات الجديدة تُخزَّن مبدئيًا في الحُصين، لكن نقلها للذاكرة طويلة المدى لا يحدث إلا أثناء النوم العميق.

تأثيرات قلة النوم على الصحة النفسية

كما حذر من تأثير نقص النوم على الحالة النفسية، قائلاً:

“قلة النوم تضعف التواصل بين قشرة الفص الجبهي—مركز المنطق—واللوزة الدماغية المسؤولة عن العواطف وهذا يجعل الشخص أكثر قلقًا وتوترًا واندفاعية بعد ليلة نوم قصيرة.”