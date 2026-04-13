الأهلي يتمنى الشفاء لحسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة دعم للكاتب الصحفي والناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للمستكاوي، جاءت كالاتي: "الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي".

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.