وعكة صحية مفاجئة | رامي رضوان يطلب الدعاء لـ حسن المستكاوي

وجه إلاعلامي رامي رضوان رسالة دعم للناقد الرياضي حسن المستكاوي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب رامي رضوان عبر فيسبوك : حبيبنا الرجل المحترم دمث الخلق ومعلم أجيال الغالي جدااااا ا حسن المستكاوي يمر بوعكة صحية شديدة ..

وحيث ان الدعاء قد يغير القدر فأوصيكم ونفسي بالدعاء من القلب لأستاذ حسن اللهم انت الشافي .. فيا رب الطف به وأكرمه بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما.

وكان قد علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على رحيل محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: “‏رحيل محمد صلاح عن ليفربول لم يعد خبرا وكلام ولكن إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما الدرس وهما العقلية الاحترافية وهما الاحترام ، وهما الثقافة .. ثقافة إعلام ليفربول وثقافة محمد صلاح . انه الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وبين ناديه . نقطة وكفاية كده”٠