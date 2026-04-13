أحمد حسن: محمد عبد الله مرشح بقوة للعودة للأهلي في الميركاتو الصيفي

استقر مسئولو النادي الأهلي على استعادة محمد عبد الله، جناح الفريق المُعار لنادي سيراميكا حتى نهاية الموسم الجاري بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب خلال فترة الإعارة منذ يناير الماضي.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر في الأهلي: محمد عبدالله المعار إلى سيراميكا كليوباترا على رأس المرشحين للعودة في المركاتو الصيفي المقبل"

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز فى دوري نايل

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل، حيث يحصل الأهلي على راحة فى مباريات الجولة الثالثة بعد مواجهة سموحة الليلة بالجولة الثانية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز بدوري نايل

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدزبالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يجمع كوكبة من نجوم الكرة المصرية.