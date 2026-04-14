اتحاد الكرة: لا نخشى تهديدات الأهلي ونفذنا اللوائح في أزمة حكام القمة

أكد الإعلامي جمال الغندور أن اتحاد الكرة رد على تهديد الأهلي باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب التصريحات التي أدلى بها أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وأكد فيها أن الاتحاد لم يطلب منه استقدام حكام أجانب لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك الموسم الماضي.



أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"اتحاد الكرة شدد على أنه لا يخشى تهديدات الأهلي وأن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة نفذ اللوائح لكن مسؤولي الأحمر لم يلتزموا بها، ولم يقدموا الطلب الخاص باستقدام حكام أجانب قبل ١٥ يوماً من المباراة، بالإضافة إلى عدم سداد التكاليف المالية".

تابع :"اتحاد الكرة تساءل:"هل نخاطب الاتحادات الأجنبية لطلب حكام لمباراة الأهلي أمام الزمالك، والنادي نفسه لم يخاطبنا بشكل رسمي؟ الاتحاد لا يعتمد على ما يحدث في الإعلام وهو جهة رسمية تتعامل من خلال المخاطبات وليس الكلام المرسل".

واختتم :"اتحاد الكرة تابع أن ما يتردد بشأن وصول مخاطبات رسمية من الأهلي قبل ١٥ يوما من مباراة الزمالك، ادعاءات وموقف مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة قانوني".