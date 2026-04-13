ناصر عباس: تواجدي ضمن وفد الأهلي في اتحاد الكرة ليس تشكيكا بلجنة الحكام

أكد ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أن اتحاد الكرة هو الجهة المنوط بها اختيار الحكام الأجانب لإدارة مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم وفق لوائح واضحة داخل المنظومة الكروية.

وأوضح عباس في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت، أن السماح بالاستماع إلى محادثات تقنية الـVAR يُعد أمرًا طبيعيًا، ومطبقًا في عدد من الدوريات العربية، في إطار تعزيز الشفافية وتوضيح القرارات التحكيمية.

وأضاف أن اتحاد الكرة وافق على طلب النادي الأهلي بالاستماع إلى تسجيلات محادثات الفار، دون أن يحدد عدد أو أسماء أعضاء الوفد الذي سيحضر جلسة الاستماع.

وأشار إلى أن الأهلي لم يرسل قائمة كاملة بأسماء الوفد، حيث اقتصر الأمر حتى الآن على تحديد اسم سيد عبد الحفيظ فقط.

واختتم ناصر عباس تصريحاته بالتأكيد، أن وجوده ضمن وفد الأهلي لا يُعد تشكيكًا في لجنة الحكام، وإنما يأتي في إطار دعم الشفافية والاطلاع على ما دار خلال المباراة.