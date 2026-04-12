ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة

يحتل فريق وادي دجلة ، صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز ، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.
ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري
1- وادي دجلة 34 نقطة
2- زد 33 نقطة
3- البنك الأهلي 30 نقطة
3- الجونة 30 نقطة
3- بتروجيت 30 نقطة
4- مودرن سبورت 26 نقطة
4- طلائع الجيش 26 نقطة
5- غزل المحلة 24 نقطة
6- المقاولون العرب 23 نقطة
6- الاتحاد السكندري 23 نقطة
7- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
7- حرس الحدود 19 نقطة
8- فاركو 17 نقطة
9- الإسماعيلي 13 نقطة
وتنطلق غدا الاثنين 13 أبريل 2026 مواجهة غزل المحلة ضد وادي دجلة في تمام الساعه 5 مساء علي استاد غزل المحلة.