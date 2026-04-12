ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة

يحتل فريق وادي دجلة ، صدارة جدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز ، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة.

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري

1- وادي دجلة 34 نقطة

2- زد 33 نقطة

3- البنك الأهلي 30 نقطة

3- الجونة 30 نقطة

3- بتروجيت 30 نقطة

4- مودرن سبورت 26 نقطة

4- طلائع الجيش 26 نقطة

5- غزل المحلة 24 نقطة

6- المقاولون العرب 23 نقطة

6- الاتحاد السكندري 23 نقطة

7- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

7- حرس الحدود 19 نقطة

8- فاركو 17 نقطة

9- الإسماعيلي 13 نقطة

وتنطلق غدا الاثنين 13 أبريل 2026 مواجهة غزل المحلة ضد وادي دجلة في تمام الساعه 5 مساء علي استاد غزل المحلة.