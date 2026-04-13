الغندور يعلق على موقف الأهلي بعد مطالبته برحيل رئيس لجنة الحكام الأجنبي

علق الإعلامي خالد الغندور علي موقف النادي الأهلي المتناقض بشأن اعتراضه في السابق علي تعيين رئيس لجنة حكام مصري وحاليا يطالب برحيل رئيس اللجنة الأجنبي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : الأهلي اعترض في السابق علي تعيين رئيس لجنة حكام مصري و طالب بإقالة عصام عبد الفتاح وطالب بأجنبي واليوم الأهلي يطلب برحيل رئيس اللجنة الأجنبي والأقرب رئيس لجنة مصري.

وفي تصعيد جديد داخل أروقة الكرة المصرية، يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لعقد اجتماع طارئ، لمراجعة عدد من الملفات الشائكة التي اشعلت التوتر مع اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي محمود شوقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يطالب اتحاد الكرة وابوريدة بالاعتذار عن واقعة الحكام الأجانب في مباراة القمة الموسم الماضي"

كان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة الأهلي، قد توجه أمس إلى مقر اتحاد الكرة برفقة جمال جبر مدير المركز الإعلامي، وناصر عباس الحكم الدولي السابق، بالإضافة إلى خبير صوتيات، للمشاركة في جلسة مراجعة الأحداث التحكيمية.

إلا أن اتحاد الكرة رفض مشاركة عبد الحفيظ في الجلسة، بدعوى عدم انطباق الشروط عليه لكونه لا يتواجد ضمن الجهاز الفني أو الإداري للفريق، ما أثار حالة من الجدل داخل النادي.