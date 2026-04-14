حسن الشامي: لاعبو الأهلي أفسدوا ما بناه مجلس الخطيب

أكد حسن الشامي، نجم المقاولون العرب السابق، أن الفارق في الأداء والنتائج بين الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل كبير إلى سلوك اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن لاعبي الزمالك نجحوا في تصحيح أخطاء الإدارة بروحهم وإصرارهم.



وقال الشامي، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، عبر قناة صدى البلد، إن لاعبي الزمالك تمكنوا من إصلاح ما أفسدته الإدارة بفضل الالتزام والروح القتالية، في المقابل فإن لاعبي الأهلي، بسبب التخاذل والتكاسل وبعض حالات التمرد، أفسدوا ما قام به مجلس إدارة محمود الخطيب.

وأضاف أن إدارة التعاقدات تُعد من أهم الملفات داخل أي نادٍ، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الفريق ونتائجه، مشيرًا إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سموحة رغم بعض السلبيات، كما انتقد أداء إمام عاشور، مؤكدًا أن مستواه الأخير يعطي انطباعًا وكأنه يعاقب الفريق داخل الملعب.