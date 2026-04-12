جهاز منتخب 2007 يراقب ديربي الأهلي والزمالك.. شيتوس يبحث عن مواهب المستقبل

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، على حضور مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين، في إطار خطة متابعة العناصر الواعدة داخل الأندية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الجهاز الفني لرصد تطور أداء اللاعبين المنضمين مسبقًا، إلى جانب اكتشاف وجوه جديدة قادرة على تمثيل منتخب مصر خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة، خاصة مع اقتراب فترات التوقف الدولي والمعسكرات الإعدادية.

متابعة دقيقة وتقييم شامل

وشهدت المباراة حضور وائل رياض ومعاونيه، حيث قاموا بتدوين ملاحظات فنية دقيقة حول الأداء البدني والتكتيكي للاعبين، في مواجهة تتسم بالندية والضغط العالي، ما يجعلها اختبارًا حقيقيًا لقدرات الناشئين.

ويهدف الجهاز الفني، بقيادة "شيتوس"، إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لهذا الجيل، مع التركيز على المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، فضلًا عن تعزيز التواصل مع مدربي قطاعات الناشئين في الناديين لتبادل الرؤى الفنية والطبية بشأن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المعسكرات المقبلة.

بناء جيل جديد للفراعنة

ويضع الجهاز الفني نصب عينيه تكوين جيل قوي يمثل نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل، من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنح الفرصة لكل لاعب يثبت جدارته داخل الملعب.

وتُعد مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك على مستوى الناشئين من أبرز المحطات التقييمية، نظرًا لما توفره من أجواء تنافسية عالية، تسهم في قياس شخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الضغوط، بما يحاكي أجواء المباريات الدولية.