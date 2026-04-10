بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تغادر إلى السعودية.. الأحد

تغادر بعثة منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال إلى السعودية بعد غد الأحد في إطار الاستعداد لخوض وديتي المنتخب السعودي، خلال شهر أبريل ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وانطلق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، أمس الخميس، حيث خاض تدريباته قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية والمحدد له يوم 12 أبريل، على أن يواجه نظيره السعودي في مباراتين وديتين يومي 14 و18 من الشهر نفسه بمدينة أبها.

وحرص محمد كمال، المدير الفني للمنتخب، خلال التدريبات على التركيز بشكل كبير على تمركزات اللاعبات داخل الملعب، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الدفاعية والهجومية، بهدف الوصول لأفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهتين الوديتين.