انطلاق معسكر منتخب مصر للكرة النسائية استعدادًا لوديتى السعودية

انطلق مساء اليوم، الخميس، معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، بقيادة المدير الفني، محمد كمال، وذلك في إطار الاستعداد لخوض وديتى المنتخب السعودي، خلال شهر أبريل الحالي، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ المنتخب تجمعه على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث خاض تدريباته قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية والمحدد له يوم 12 أبريل، على أن يواجه نظيره السعودي في مباراتين وديتين يومي 14 و18 من الشهر نفسه بمدينة أبها.

وحرص محمد كمال، المدير الفني للمنتخب، خلال التدريبات على التركيز بشكل كبير على تمركزات اللاعبات داخل الملعب، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الدفاعية والهجومية، بهدف الوصول لأفضل مستوى فني وبدني قبل المواجهتين الوديتين.

وضمت قائمة اللاعبات المشاركات في المعسكر كلًا من:

مها الدمرداش – حبيبة عماد صبري – فرح سمير علي – نورا خالد محمد – إيمان حسن عبدالرحيم – ثريا أشرف عبدالله – نادين ياسر غازي – نهى طارق سيد – حبيبة عصام محمد – أميرة محمد عبدالحميد – ياسمين محمد عبدالعزيز – حلا مصطفى مرسي – يارا صبري السيد – حبيبة طارق بكتاش – نور عبدالواحد السيد – منى محمد فكري – كاميلا هشام أبوسيف – سلمى منصور المتولي – منار السيد هاني سالم – منة عزت عبدالحميد – جوي عماد عزيز بخيت – ندى عماد عواد رشوان – أمنية محمود عبدالحميد.