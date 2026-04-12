اتحاد السلة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة إقامة مواجهة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر الجمعة المقبل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعتين لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وذلك لضمان منح الفرصة للجماهير لمتابعة اللقاء بعيداً عن التعارض مع موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.



وجاء قرار التأجيل للقاء الاهلي والزمالك للمباراة عقب تقدم نادي الزمالك بطلب رسمي لتعديل الموعد، نظراً لتزامنه السابق مع مواجهة فريق كرة القدم أمام شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.