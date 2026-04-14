أزمة التحكيم تشتعل.. أضا يكشف كواليس اجتماع الأهلي الطارئ

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد اجتماعًا طارئًا عصر الأربعاء المقبل، لبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بأزمة التحكيم الأخيرة.

وأوضح أضا عبر برنامج الماتش الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن الاجتماع سيتناول في مقدمته ملف حماية لاعبي الأهلي من القرارات التحكيمية الصادرة مؤخرًا، وعلى رأسها قرارات الحكم محمود وفا، والتي يرى النادي أنها أثرت سلبًا على اللاعبين بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا، خاصة في ظل اقتراب مرحلة إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن المجلس سيناقش أيضًا أزمة عدم السماح لوفد الأهلي بحضور الجلسة الخاصة بمراجعة تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما اعتبره النادي عائقًا أمام تحقيق مبدأ الشفافية في المنظومة التحكيمية.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق كذلك للرد على تصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، التي أدلى بها والتي نفى خلالها طلب اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لإدارة مباراة القمة في الموسم الماضي، وهو ما يراه مسؤولو الأهلي مخالفًا للوقائع الموثقة، مؤكدين أن هذه التصريحات تندرج ضمن ما وصفوه بمحاولات تضليل الرأي العام وجماهير الكرة المصرية.